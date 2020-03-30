Зеленський заявив, що "обрав свій шлях" – пішов законом проти Коломойського.

 

Президент України Володимир Зеленський публічно виступив за ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності – проєкту, котрий унеможливив би повернення націоналізованого "Приватбанку" попереднім власникам.

 

 

Про це Президент заявив у своєму зверненні у неділю. Зеленський підкреслив, що відмова від цього проєкту – як і від ринку землі – може привести державу до дефолту. 

 

"Наша країна через коронавірус фактично опинилася на роздоріжжі й має два шляхи. Перший – це ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки країни та подолання кризи. Інакше – другий шлях. Це – провал цих законів. Після – занепад економіки й навіть загроза дефолту", – сказав Зеленський.

 

Віг запевнив, що впродовж минулих тижнів Офіс Президента і Кабінет Міністрів "робили все, що від нас залежало". "І ми зробили це – ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми з урядом обрали свій шлях", – зазначив Володимир Зеленський.

 

Президент закликав народних депутатів і собі визначитися з курсом держави й підкреслив, що вся відповідальність відтепер лежить на їхніх плечах.

 

Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на 14:00 понеділка.

 

"Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. І хоч завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло, хто є хто. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів", – звернувся у неділю Володимир Зеленський.

 

Президент також закликав підтримати пропозиції Кабінету Міністрів щодо утинання державних видатків на тлі кризи.

 

Зеленський запевняє, що "максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру". "Так, далеко не все вдалося зберегти. Але це – тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть повернуті", – запевнив він.

 

Президент пообіцяв, що видатки на армію не зменшать. Але спробують скоротити зарплати чиновників та суддів, а також членів наглядових рад та керівництва державних підприємств.

 

30.03.2020

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