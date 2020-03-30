В Україні зафіксовано 11 смертей через коронавірус.

Станом на 10:00 30 березня в Україні підтверджено 480 випадків захворювання COVID-19. Упродовж доби зафіксовано 62 нових випадки – темп поширення коронавірусу в порівнянні з попередніми днями знизився.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 11 смертей, пов'язаних із COVID-2019. Одужало шестеро пацієнтів.

Дві третини всіх випадків захворювання припадає на вік 30-60 років.

Розподіл підтверджених випадків за віковими групами:

Від 0 до 10 років — 5%

Від 10 до 20 — 4%

Від 20 до 30 — 11%

Від 30 до 40 — 21%

Від 40 до 50 — 20%

Від 50 до 60 — 23%

Від 60 до 70 — 12%

Від 70 до 80 років — 3%