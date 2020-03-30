В Україні зафіксовано 11 смертей через коронавірус.

 

Станом на 10:00 30 березня в Україні підтверджено 480 випадків захворювання COVID-19. Упродовж доби зафіксовано 62 нових випадки – темп поширення коронавірусу в порівнянні з попередніми днями знизився.

 

 

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 11 смертей, пов'язаних із COVID-2019. Одужало шестеро пацієнтів. 

 

Дві третини всіх випадків захворювання припадає на вік 30-60 років.

 

 

Розподіл підтверджених випадків за віковими групами:

Від 0 до 10 років — 5%
Від 10 до 20 — 4%
Від 20 до 30 — 11%
Від 30 до 40 — 21%
Від 40 до 50 — 20%
Від 50 до 60 — 23%
Від 60 до 70 — 12%
Від 70 до 80 років — 3%

 

Реґіональний розподіл:

 

Вінницька обл. — 23 випадки;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 8 випадків;
Донецька обл. — 6 випадків;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
м. Київ — 102 випадки;
Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);
Кіровоградська обл. — 4 випадки;
Львівська обл. — 6 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 8 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);
Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 2 випадки;
Черкаська обл. — 50 випадків;
Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 2 випадки.

 

30.03.2020

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