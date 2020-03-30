Польська опозиція закликала бойкотувати президентські вибори в травні.

На переконання кандидатки від Громадянської платформи, вибори необхідно перенести на безпечніший час.

Головна опозиційна партія Польщі – Громадянська платформа – закликала виборців бойкотувати вибори президента, які заплановані на 10 травня. Кандидатка в президенти від ГП Малґожата Кідава-Блоньська (Małgorzata Kidawa-Błońska) заявила про припинення своєї передвиборчої кампанії, щоб не перешкоджати боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомило Polskie Radio24. Тимчасом влада, репрезентована консервативною партією «Право і справедливість», має намір провести голосування, незважаючи на пандемію.

«Польща, наша батьківщина, всі ми опинимось у такій важкій ситуації. Сьогодні поляки думають лише про одне – вони думають про своє здоров'я та життя, вони думають про те, як забезпечити своє матеріальне становище. Час справді, дуже поважний, тому сказати, що вибори можуть відбутися 10 травня, просто безглуздо», – заявила Малґожата Кідава-Блоньська під час конференції перед сеймом.

Політикиня апелювала до уряду, аби він нарешті ухвалив рішення про перенесення виборів. Таким чином влада, за словами Кідави-Блоньської, продемонструвала б, що «не легковажить життям польок і поляків». «Якщо вони цього не роблять, я звертаюся до всіх поляків: дбайте про свої родини, дбайте про своїх близьких і залишайтеся вдома, адже ваше здоров'я та ваше життя є найважливішими. Вибори мають відбуватися в інший час, протягом якого ви зможете реалізувати всі свої громадянські права», – сказала вона.

Згідно з опитуваннями громадської думки, які провів соціологічний центр IBRIS на замовлення газети Rzeczpospolita, 77,4 відсотка поляків виступають за перенесення виборів.

Натомість польська влада вважає, що нині підстав для перенесення виборів президента Польщі немає. Про це, зокрема, заявив під час відеоконференції прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький. Він висловив переконання, що після Великодня (12 квітня) можливим буде повернення до праці.

Згідно з останньою соціологією, беззаперечним фаворитом виборів є чинний президент, представник ПіС Анджей Дуда. Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеними 25-26 березня демоскопічною лабораторією Estymator для порталу DoRzeczy.pl, 49,8% поляків декларують прихильність чинному президентові. Кандидатка від ГП Малґожата Кідава-Блоньська користується прихильністю лише 17,1 відсотка співвітчизників. За лідера лівиці Владислава Косіняка-Камиша (Władysława Kosiniaka-Kamysz) готові голосувати 15,4% поляків.

На даний момент в Польщі виявлено 1905 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 26 осіб померли від COVID-19.