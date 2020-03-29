Компанія Ахметова "ДТЕК Енерго" пішла на технічний дефолт.

Компанія "ДТЕК Енерго", найбільший приватний виробник електроенергії та вугілля в Україні, розробляє пропозицію про реструктуризацію і введення тимчасового мораторію на виконання зобов'язань (standstill) і звертається з проханням до власників єврооблігацій і банківського боргу підтримати компанію в цьому складному рішенні.

Про це йдеться у повідомленні компанії, власником котрої є український олігарх Рінат Ахметов.

"В умовах наростаючої економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19, спаду світових фінансових ринків й обвалу цін на сировинні товари, з метою мінімізації негативних економічних наслідків "ДТЕК Енерго" вживає надзвичайних заходів і призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та процентів за банківським боргом", – йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, розроблений "ДТЕК Енерго" план із реагування на кризові явища містить заходи з мінімізації негативних економічних наслідків в умовах наростаючої економічної кризи через пандемію коронавірусу COVID-19 та є необхідним для забезпечення роботи підприємств, для захисту здоров’я співробітників, для збереження безперервності виробничих процесів в умовах надзвичайної ситуації.

"25 березня уряд України запровадив режим надзвичайної ситуації у всіх областях та ухвалив рішення про продовження карантину до 24 квітня 2020 року. Це означає, що компанія "ДТЕК Енерго" повинна негайно вжити всіх необхідних заходів для максимальної концентрації ресурсів та гарантувати безперервність виробничих процесів, аби забезпечити українців світлом та теплом на період карантину. Наша відповідальність – забезпечити енергонезалежність та енергобезпеку України у цій ситуації", – прокоментував генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

У біржовому повідомленні компанія додає, що введення карантину було офіційно визнано форсмажорною подією для цілей українського права.



"ДТЕК Енерго" зазначає, що в цій надзвичайній ситуації має дві головні цілі: підтримати Україну в боротьбі зі спалахом COVID-19, зводячи до мінімуму кількість людей, які можуть постраждати від вірусу, і забезпечити безперервність виробництва електроенергії та бізнес-процесів. Для їхнього досягнення компанія створила штаб, який стежить за ситуацією на виробничих об'єктах і оперативно реагує на надзвичайні ситуації, а також перевела підприємства з виробництва електроенергії в спеціальний режим роботи, де весь критично важливий персонал був переведений на ізольований режим роботи, щоб зменшити ризик поширення COVID-19.

У біржовому повідомленні уточнюється, що йдеться про єврооблігації з погашенням в 2024 році, купон за якими за ставкою 10,75% мусить бути виплачений 1 квітня, і певної банківської заборгованості, відсотки за якою необхідно заплатити 31 березня.

Також "ДТЕК Енерго" повідомила про призупинення роботи шахт ДТЕК "Добропіллявугілля" і "Білозерська" та ЦЗФ "Октябрська". Працівників вивели "у простій".

КОМЕНТАР "Якби в Україні були президент і прем'єр-міністр, яких Рінат Ахметов хоча б трохи боявся і поважав, то він би ніколи не пішов на дефолт і зупинку шахт після купівлі вілли у Франції за 200 мільйонів доларів і запуску новинного телеканалу з інвестиціями в десятки мільйонів доларів. Але нічого цього не буде. Адже олігархи знають краще, ніж будь-хто, наскільки слабка і безпорадна держава". Юрій Бутусов, редактор видання Цензор.НЕТ

Як нагадує аґенція "Інтерфакс-Україна", енергохолдинг наприкінці 2016 року провів обмін випущених раніше єврооблігацій на $750 млн із погашенням 4 квітня 2018 року і на $160 млн з погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск з терміном обігу до 31 грудня 2024 року (емітент – DTEK Finance PLC). Умови випуску нових євробондів передбачають, що їхнє погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - у грудні 2023 року, 50% - по закінченні терміну обігу. Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,75% річних.

Наприкінці березня 2017 року "ДТЕК Енерго" також досягла угоди з частиною власників банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля, яка передбачає відстрочку більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 року та зміну деяких їхніх умов. При цьому погашення боргу здійснюватиметься в рамках амортизаційного механізму. Процентна ставка за боргом встановлена на рівні 5%+EURIBOR/LIBOR.

Згідно зі звітом "ДТЕК Енерго" за перше півріччя 2019 року, борг компанії становив $1,955 млрд, з якого $1,244 млрд – єврооблігації, а $711 млн – банківський борг. Крім того, залишався нереструктуризованим банківський борг на $245 млн, про завершення реструктуризації якого на загальних умовах з випуском додатково єврооблігацій на $100 млн компанія повідомила в листопаді. Згідно зі звітом, цього року "ДТЕК" належить виплатити за боргом $50 млн, а в 2021-2022 роках – по $20 млн, а основні виплати припадають на 2023-2024 роки – відповідно $1,104 млрд і $0,7 млрд.

Після завершення реструктуризації міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) "ДТЕК Енерго"до "B-"з прогнозом "стабільний" з "RD" (обмежений дефолт) і рейтинг єврооблігацій до "B-"з рейтингом відновлення "RR4".

За час загострення світової кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу COVID-19, котирування єврооблігацій "ДТЕК Енерго" падали зі 104% від номіналу до 60%, а їхня прибутковість зросла з менш ніж 10% річних до понад 25% річних.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію електроенергії в структурі холдингу "ДТЕК". У 2019 році її чистий прибуток впав в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, дохід знизився на 15,4% – до 76,83 млрд грн, інвестиції в розвиток виробництва становили 5,2 млрд грн, виплати в центральний і місцеві бюджети – 14,5 млрд грн.