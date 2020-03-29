В Україні зафіксовано понад 100 нових випадків коронавірусу за добу.

 

Станом на 10:00 29 березня в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19. Упродовж доби число людей із діагностованим коронавірусом зросло на 109 випадків (+26,1%). Найбільше нових випадків на Черкащині – там додалося 43 пацієнти.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

 

Загалом в Україні зафіксовано 9 смертей, пов'язаних із коронавірусною інфекцією. Одужало 5 пацієнтів (4 дорослих, 1 дитина).

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 22 випадки;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 6 випадків;
Донецька область — 2 випадки;
Житомирська область — 5 випадків (1 летальний);
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область —  11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 випадок (3 летальних);
Кіровоградська область — 4 випадки;
м. Київ — 82 випадки;
Київська область — 45 випадків;
Львівська область — 5 випадків; 
Луганська область — 2 випадки;
Одеська область — 8 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний); 
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 1 випадок;
Чернівецька область — 59 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 46 випадків;
Чернігівська область — 1 випадок.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

29.03.2020

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