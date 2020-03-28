В Україні – восьмеро померлих від COVID-2019; поточна летальність – 2,6%.

Станом на ранок суботи в Україні лабораторно підтверджено 311 випадків захворювання на COVID-2019. Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло восьмеро осіб (поточна летальність – 2,6%). П'ятеро пацієнтів одужало.
Про це йдеться у даних Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, зібраних станом на 10:00 28 березня.
Упродовж доби зафіксовано 93 нові випадки – число захворювань зросло на 42,7%.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 16 випадків;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 7 випадків;
Донецька область — 2 випадки;
Житомирська область — 4 випадки (1 летальний);
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 10 випадків;
Івано-Франківська область — 28 випадків (3 летальних);
м. Київ — 74 випадки;
Київська область — 41 випадок;
Львівська область — 5 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Миколаївська область — 1 випадок;
Одеська область — 6 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 1 випадок
Чернівецька область — 47 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 3 випадки;
Чернігівська область — 1 випадок.
28.03.2020