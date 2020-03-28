Коронавірус діагностовано у 21 медика в Монастириському районі.

 

Станом на 9:00 28 березня у Монастириському районі підтверджено 36 випадків захворювання на COVID-2019. Основна частина інфікованих – 21 особа – то медичні працівники.

 

 

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дроня.

 

Так, на коронавірус захворіли: м. Монастириська – 19, с. Швейків – 7, с. Ковалівка – 4 (1 летальний), с. Горішня Слобідка – 2, с. Долішня Слобідка – 2, с. Бертники – 1, с. Чехів –1.

 

Зокрема, 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завідувач дитсадка, 1 дитина.

 

Зі слів Дроня, наразі мобілізовано всі наявні ресурси району з метою забезпечення необхідним районну лікарню. "Перша проблема зараз – брак тестів", – прокоментував чиновник.

 

Павло Дронь висловив подяку волонтерам за допомогу медикам: "Ви допомагали, коли ми були на Майдані! Ви допомагали, коли на Україну напала московська регулярна армія! Ви самоорганізувалися і тепер, коли район опинився в осередку коронавірусного лиха, допомагаючи в пошуках засобів захисту, ліків, працюючи над пошиттям халатів, масок тощо".

 

 

Напередодні пан Дронь повідомив про набутки медиків: "Впродовж дня в районну лікарню надійшов 1 новий реанімобіль від обласного управління охорони здоров'я. Районному оперативному штабу вдалося придбати 45 захисних костюмів для медперсоналу, а також 10 костюмів передали з Козівської районної лікарні. Плюс 2 комбінезони. Домовились про новий апарат штучної вентиляції легень. Волонтери достатньо забезпечили лікарню масками. Є 6 кисневих балонів. Бракує тестів (тести є на імуноглубулін, необхідні ПЛР-тести), пробірок для продовження відбору зразків у всіх контактних. Відсутні противірусні ліки (таміфлю, сельтивір), жаропонижувальні (парацетамол), антибіотики широкого спектра дії 4-го покоління".

 

28.03.2020

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