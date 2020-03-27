Венедіктова усунула прокурора, що привів до успіху "справу Гандзюк".

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова усунула від "справи Гандзюк" свого заступника Віктора Трепака. Нагадаємо, що розслідування справи підійшло до своєї розв'язки – буквально щойно правоохоронці домоглися екстрадиції в Україну Олексія Левіна, ключового фіґуранта справи, котрий поєднує виконавців зі замовниками.

Сам Віктор Трепак подав заяву про відставку з посади заступника генпрокурора.

"Таке рішення прийняв після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників. Зокрема, у мене забрано курування діяльністю двох департаментів, – які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", та у справах, які розслідуються слідчими СБУ", – сказав Трепак у коментарі виданню DT.ua.

На його погляд, рішення Венедіктової "є способом впливу на мене та втручання у здійснення мною повноважень прокурора". "Можна стверджувати про порушення гарантій незалежності прокурора, що прямо заборонено законом", – пояснив він.

Сама Венедіктова написала у Facebook, що її крок – суто адміністративний. "Згідно з новим розподілом обов‘язків, департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Симоненка Олексія Юрійовича. За Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів в справі залишається та ж сама", – умила руки генпрокурор.

Віктор Трепак натомість наголошує, що перерозподіл повноважень між заступниками генпрокурора "унеможливлює подальше виконання мною вищевказаних процесуальних повноважень у таких справах, а отже означає моє фактичне усунення від них у повному обсязі".

"Моє фактичне відсторонення від "справи Гандзюк" відбулося тоді, коли у ній ми вийшли на фінішну пряму", – констатував він.