Кожару заарештували на два місяці за підозрою в убивстві.

 

Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Альтернативний запобіжний захід – застава розміром у 14 млн 83 тисячі гривень.

 

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

Слідство встановило, що Старицький не міг вбити себе самостійно. Згідно з даними прокуратури, 21 лютого Старицький та Кожара, перебуваючи в будинку ексміністра, вживали алкогольні напої. Потім між ними виник конфлікт, згодом – бійка. На погляд слідства, про сутичку свідчать пошкоджені окуляри, на оправі яких виявлено кров загиблого.

 

Згідно з даними слідства, в ексміністра Кожари начебто виник мотив для вбивства Старицького. Він нібито піднявся на другий поверх до спальні та взяв пістолет. Згодом вже на кухні вдарив Старицького пістолетом у район потилиці, після чого вистрілив.

 

Старицький отримав вогнепальне наскрізне поранення з ушкодженням кісток черепа і головного мозку та помер на місці.

 

Прокурор стверджує, що підозрюваний намагався приховати злочин і вчинив "інсценування на самогубство". 

 

Сторона потерпілих також не вірить у самогубство Старицького.

 

Адвокати ж Кожари наголошували на тому, що конфліктів між підзахисним та загиблим не було. Вони наголосили на тому, що зброю дійсно приніс Кожара – вони разом зі Старицьким розглядали її, тому на зброї є і його сліди. Але після цього, зі слів адвокатів, ексміністр поклав пістолет у шухляду і не стріляв із нього.

 

Дружина Кожари під час виступу у суді заявила, що, коли її чоловік був на другому поверсі, Старицький дістав із шухляди пістолет і хотів вийти на вулицю постріляти. Вона, розуміючи, що він нетверезий, намагалася його зупинити, тримала руками, він падав і стискав зрою сильніше в руках. Зі слів захисту, тоді й стався казус і Старицький сам вистрелив.

 

Сам Леонід Кожара заявляв, що для нього смерть Старицького – то особиста травма, і він не має стосунку до злочину.

 

Розширену позицію Кожара давав у закритому засіданні, так само непублічно допитали і його дружину.

 

27.03.2020

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