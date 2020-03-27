Односельчани відмовились копати могилу померлому з Монастириськ.

Родичі 68-річного Павла зі села Ковалівка Монастириського району, котрий помер 25 березня внаслідок COVID-2019, стверджують, що медичні та муніципальні служби не змогли забезпечити вивезення тіла з лікарні в Монастириськах – труп видали родині на території медичного закладу, запропонувавши близьким у чотири руки здійснити транспортування.

Про це розповіла донька загиблого, Ольга Тутова, інформує видання "Овід".

“Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий, підняти не можливо було самому. І ось це пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне! Ніхто не вийшов навіть в труну поставити”, – розповіла пані Ольга.

Жінка додала, що чорний пакет з батьком насилу поставили в труну. Підняти саму домовину – не змогли.

“Ми просили допомоги – ніхто не реагував. Ми ту труну тягнемо, дошки розсипаються, бо це був асфальт. До нас вийшли на поміч лише після того як, ми подзвонили до головного лікаря інфекційної лікарні. Вийшов чоловік, повністю одягнутий в захисний костюм, і почав дорікати: не ми маємо цим займатися, а санепідемслужба”, – додала донька померлого.

Поховали 68-річного чоловіка того ж дня у селі Ковалівка. Односельчани відмвилися допомогти – могилу копали зять, сільський голова Ковалівки, міський голова Монастириської і його заступник. Поховання відбулося без священика.

Наразі Тернопільщина не має алгоритму дій і процедури поховання людей, померлих від коронавірусу. Втім, новопризначений голова Тернопільської облдержадміністрації заявляв, що похованням загиблого займатимуться державні структури.

“Похованням буде займатись райадміністрація, ми дали доручення окреме. А з ким контактував, відповідно органи склали коло контактних осіб. Воно опрацьовується”, – говорив голова ОДА Володимир Труш.

Керівник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук каже, навіть після смерті існує ризик заразитися коронавірусом. Відтак, усіх, хто помре від коронавірусу, ховатимуть у пакетах і в закритих трунах. Займатися цим мають спеціалізовані служби. Родичі ж, які перебували у контакті, мусять сидіти в карантині на самоізоляції.

На момент виходу публікації у виданні "Овід" доньці та чоловікові померлого не зробили тестів.