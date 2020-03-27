Число захворювань на COVID-2019 перевалило за дві сотні.



Станом на 10:00 27 березня в Україні зафіксовано 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З-поміж них 5 летальних; 4 пацієнтів одужало. Впродовж доби зафіксовано 62 нових випадки – число інфікованих зросло на 39,7%.

Згідно зі статистичними даними від Центру громадського здоров'я МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 3 випадки;

Донецька область — 2 випадки;

Запорізька область — 8 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;

м. Київ — 47 випадків;

Київська область — 32 випадки;

Львівська область — 3 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Одеська область — 4 випадки;

Рівненська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 25 (1 летальний) випадків;

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська область — 2 випадки.

У Криму (неофіційні дані) — 14 випадків.

Під час брифінґу в п'ятницю головний санітарний лікар Віктор Ляшко уперше від імені МОЗу оприлюднив вікову статистику щодо хворих на коронавірус в Україні:

до 18 – 9%

18-29 – 17%

30-49 – 38%

50-65 – 30%

65+ – 6%.

Ляшко вважає, що цей віковий розподіл свідчить про дисциплінованість людей літнього віку.

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ​​ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", – цитує телеканал "Прямий".