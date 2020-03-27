Зеленський виступив проти VIP-палат.

Президент України Володимир Зеленський виступив проти ідеї з облаштуванням спеціалізованих палат для лікування від коронавірусної інфекції пацієнтів, котрі послуговуються державною охороною.

Про це Зеленський сказав у своєму четверговому зверненні.

"Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», вибачте, і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК»", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що "у жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця". "Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі", – сказав Зеленський.

Голова держави також порадив керівникам медичних закладів "не перетворюватися на готельєрів, не займатися торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось «шишок»", пригрозивши санкціями.

Нагадаємо, доручення готувати спеціалізовані палати для осіб під державною охороною походило від Державного управління справами, діяльністю котрого керує Офіс Президента.

Президент у своєму четверговому зверненні підтримав запровадження в Україні надзвичайної ситуації, нагадавши про те, що це "не про диктатуру, це – про дисципліну".

Володимир Зеленський також закликав із п'ятниці цілковито закрити державний кордон. "Ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою сорока мільйонів громадян всередині країни", – заявив Президент, додавши, що про позосталих подбають дипломатичні представництва та українські громади за кордоном.

З його слів, держава також працює над тим, щоб підтримати малий бізнес на місцях у час карантину і забезпечити посівну кампанію. Зеленський розгнівався на продавців, які підвищують ціни, і пригрозив, що "буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам".