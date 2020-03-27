Галицькі хроніки covid-19: 27 березня

Станом на десяту годину ранку у трьох галицьких областях загалом виявили 53 випадки захворювання на COVID-19 (МОЗ повідомляє про 52), за вчорашню добу зафіксовано 11 нових випадків в Тернопільській області (всі в Монастириському районі), 8 випадків в Івано-Франківській (один з них – підтвердження короновірусної інфекції в померлої 24 березня) та один випадок у Львові.

За даними Міністерства охорони здоров'я за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів (станом на нинішній ранок), в Україні таких випадків підтверджено вже 218.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані - з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

Тернопільська область:

26 березня: 26 випадків (МОЗ повідомляє про 25), 11 нових

26. мешк. Монастириського району

25. мешк. Монастириського району, медсестра

24. мешк. Монастириського району, санітарка

23. мешк. Монастириського району, санітарка

22. мешк. Монастириського району, медсестра

21. мешк. Монастириського району, медсестра

20. мешк. Монастириського району, медсестра

19. Мешк. Монастириського району, мама 11-річної дитини

18. Мешк. Монастириського району, дитина 11 років

17. Мешк. Монастириського району, держслужбовець

16. Мешк. Монастириського району, держслужбовець

25 березня: 15 випадків, 10 нових

15. мешк. Монастириського району

14. мешк. Монастириського району

13. мешк. Монастириського району

12. мешк. Монастириського району, сімейний лікар

11. мешк. Монастириського району, сімейний лікар

10. мешк. Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. мешк. Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. мешканець Монастириська, 63 роки.

7. мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священиком із Заліщик на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. 22.03.20. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священник

Львівська область:

26 березня: 3 випадки, 1 новий

3. мешканець Львівської області, 57 років, повернувся з Італії

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Львова, 51 рік

20 березня: перший випадок

1. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині

Івано-Франківська область:

26 березня: 24 випадки, 8 нових

24. Мешк. Івано-Франківської області

23. Мешк. Івано-Франківської області

22. Мешк. Івано-Франківської області

21. Мешк. Івано-Франківської області

20. Мешк. Івано-Франківської області

19. Мешк. Івано-Франківської області

18. Мешканець Надвірнянщини, чоловік померлої жінки.

17. Мешк. Івано-Франківської області

25 березня. 16 випадків. 11 нових

16. Мешк. Івано-Франківської області

15. Мешканець Надвірнянщини, священник

14. Мешканка с.Боднарова Калуського району

13. Мешканець Івано-Франківська

12. Мешканець Івано-Франківська

11. Мешканець Івано-Франківська

10. Мешканець Івано-Франківська

9. Мешканець Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська, поліцейський, контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної франківки: допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка.

7. Мешканка села Чукалівка, 65 років. Померла 23 березня

24 березня.

6. Мешканка Надвірнянщини, 60 років, померла. Covid19 підтверджено посмертно, 26.03.20

22 березня. 5 випадків, 3 нових

5. Мешканка Івано-Франківська, медсестра, що оглядала померлу франківку

4. Мешканка Івано-Франківська, медсестра, що оглядала померлу франківку

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої франківки

20 березня: 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 9:00 27 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка.