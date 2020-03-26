Помер Микола Пасічник, найстаріший серед заарештованих майданівців.

На Вінниччині помер Микола Пасічник, учасник Революції гідності, найстаріший "майданівець", запроторений режимом Віктора Януковича до в'язниці. Пан Микола помер на 79-му році внаслідок хвороби в Ладижині, на Вінниччині. На момент арешту у січні 2014 року мав 72 роки.

Інформацію про смерть пана Миколи підтвердила спільнота майданівців Ладижина.

“Народна Самооборона м. Ладижин” з сумом повідомляє, що після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник", – йдеться у повідомленні.

Як нагадує аґенція УНІАН, Миколу Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. 72-річного чоловіка звинуватили у побитті "беркутівців". Суддя Оболонського райсуду Юлія Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрала пенсіонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після Революції гідності Швачач звільнили за порушення присяги судді саме через її рішення щодо арешту Пасічника.

Наразі обвинувачення у незаконному притягненні Пасічника до кримінальної відповідальності висунуто колишній заступниці прокурора Оболонського району Києва Клюге та слідчому Оболонського управління поліції Матюші.

У лютому минулого року помер третій підозрюваний – прокурор Андрій Савчук.

Судові засідання у цій справі майже рік не можуть розпочатися через постійні відводи суддів, великі перерви між судовими засіданнями і просто неявку судді на засідання.

Як повідомив журналіст Данило Мокрик, слідчий, який фальсифікував справу проти Пасічника, далі собі працює в поліції. "В нього – все добре. Він – молодий і повний сил", – обурився Мокрик.