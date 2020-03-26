Галицькі хроніки covid-19: 26 березня

Станом на десяту годину ранку у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях загалом виявили 33 випадки захворювання на COVID-19. В Україні таких випадків підтверджено вже 156, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані - з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

Тернопільська область:

25 березня: 15 випадків, 10 нових

15. мешканець Тернопільської області

14. мешканець Тернопільської області

13. мешканець Тернопільської області

12. мешканець Монастириського району, сімейний лікар

11. мешканець Монастириського району, сімейний лікар

10. мешканець Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. мешканець Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. мешканець Монастириська, 63 роки.

7. мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священиком із Заліщик на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. 22.03.20. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священник

Львівська область:

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. 22.03.2020. Мешканка Львова, 51 рік

20 березня: перший випадок

1. 20.03.2020. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині

Івано-Франківська область:

25 березня. 16 випадків. 11 нових

16. Мешк. Івано-Франківської області

15. Мешк. Івано-Франківської області

14. Мешк. Івано-Франківської області

13. Мешканка с.Боднарова Калуського району

12. Мешканець Івано-Франківська

11. Мешканець Івано-Франківська

10. Мешканець Івано-Франківська

9. Мешканець Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська

7. Мешканець Івано-Франківська

6. Мешканка села Чукалівка, 65 років. Померла 23 березня

22 березня. 5 випадків, 3 нових.

5. Мешканка Івано-Франківська, медсестра, що оглядала померлу франківку

4. Мешканка Івано-Франківська, медсестра, що оглядала померлу франківку

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої франківки

20 березня: 2 випадки ,1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 26 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка.