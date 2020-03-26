Четверо медиків злягли із COVID-2019 у Монастириському районі.

У Монастириському районі на Тернопіллі коронавірусну інфекцію підхопило четверо медиків.

Згідно з інформацією Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, станом на 21:00 25 березня COVID-2019 підтверджено:

- сімейні лікарі з Монастириського району;

- лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району;

- лікар Монастириської лікарні – мешканець Золотого Потоку Бучацького району.

Монастириський район – осередок спалаху коронавірусу на Тернопільщині. У неділю, 22 березня, тут діагностували перший випадок COVID-19 – у 68-річного мешканця села Ковалівка; він помер 25 березня. Відомо: продовжує хворіти подружжя з Ковалівки (перебувають у Тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги), 41-річна медсестра зі Швейкова (лежить у Монастириській райлікарні). COVID-19 діагностували ще у двох жителів Монастирищини – 62-річного чоловіка з села Швейків і 63-річного жителя райцентру.

Як пише видання terminovo.te.ua, голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив на брифінґу в середу, Монастириська лікарня – одна з найкращих в області і вона всім забезпечена – масками, рукавицями, засобами індивідуального захисту, тестами. "Лікарня забезпечена всім якнайкраще на сьогоднішній день", – сказав Труш.

Депутат Монастириської міської ради Андрій Кохан розповів журналісам, що медицина району – не готова до пандемії. Першого хворого відвезли у неділю єдиною каретою "швидкої допомоги", яка є в місті. "Машина майже добу стояла не продезінфікована, потім голова райради дав розпорядження, долучилися МНСники, продезінфікували", – розповів Кохан.

"Найбільша проблема – у тестуванні: весь персонал лікарні і сімейні лікарі були в контакті, – каже пан Кохан. – Центр первинної медико-санітарної допомоги залишився без лікарів фактично – хтось на лікарняному, хтось у відпустці, решта контактували, вони на ізоляції".

"Я сьогодні закрив свій центр, всі пішли на самоізоляцію, бо всі контактні, – розповів завідувач Центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Мушинський. – У всіх взяли аналіз на COVID-19, завтра чекаємо результату. Нема кому надавати допомогу. Друге те, що нема ні тестів, ні пробірок, обдзвонив вже всі медтехніки, всюди, де можна. Тестів не дали взагалі".