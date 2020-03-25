Голові МЗС уряду Азарова оголосили підозру в убивстві.

 

Національна поліція оголосила підозру колишньому міністрові закордонних справ України Леонідові Кожарі (уряд Миколи Азарова) у справі про вбивство людини.

 

 

Про підозру Кожарі поінформував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Зі слів Геращенка, ексміністра затримали й спровадили до суду для обрання запобіжного заходу.

 

У лютому в маєтку Кожари у селі Чайки виявили застреленим екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Кожара стверджував, що його кумпель вчинив самогубство. Поліція перекваліфікувала справу зі самогубства на вмисне вбивство.

 

"Вночі на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника дому. Леонід Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством. Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу "Інтер" і дійшли висновку, що він не міг сам себе застрелити", – прокоментував Геращенко.

 

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