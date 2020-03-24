Біоматеріали пацієнтів з підозрою на COVID-2019 зможуть перевіряти у Франківську.

 

Івано-Франківщина сьогодні отримала засоби індивідуального захисту й тест-системи для виявлення коронавірусної інфекції, які дозволять проводити дослідження на наявність COVID-2019 в обласному лабораторному центрі. Про це під час онлайнбрифінгу повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

 

 

Фото: if.gov.ua

 

Як уточнив начальник відділу кадрово-правової роботи управління ресурсного і правового забезпечення, моніторингу та супроводу державних програм департаменту охорони здоров’я ОДА Володимир Чемний, уночі область отримала з Києва матеріальну допомогу для боротьби з коронавірусом. Відтак серед лікарень, у які госпіталізують осіб, хворих на коронавірусну інфекцію, та тих, у кого є ознаки захворювання, рівномірно розподілять 270 одноразових захисних халатів; 5000 експрес-тестів; 850 респіраторів.

 

«Ці засоби будуть розподілені на базові заклади. Це обласна інфекційна лікарня і ЦРЛ, де є інфекційні відділення», – сказав Володимир Чемний, якого цитує видання «Курс».

 

Отримані 18 тест-систем ПЛР дадуть змогу провести близько тисячі досліджень на виявлення коронавірусної інфекції. Тож уже від завтра біоматеріали, відібрані у пацієнтів, будуть досліджувати в обласному лабораторному центрі.

 

Фото: facebook.com/ifolc

 

На сьогодні в лікувальних закладах Івано-Франківщини перебувають 36 осіб, в яких є ознаки коронавірусного захворювання. Результати їхніх досліджень на виявлення COVID-2019 медики очікують найближчим часом.

 

Наразі офіційно підтверджено коронавірусне захворювання у п’яти мешканців Івано-Франківської області. Одна людина померла. Загалом із підозрами на COVID-2019 за увесь період на Франківщині звернулося 59 осіб. У 23-х діагноз не підтвердився, 17 виписали з лікарень, четверо перебувають на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні. Їхній стан середньої важкості.

 

«Упродовж минулої доби до медиків області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 8 людей, – повідомив Володимир Чемний. – Усі вони госпіталізовані. Біоматеріали для досліджень відправили в лабораторний центр міста Києва».

 

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