СБУ викрила 38 "тролів", причетних до фейків і сіяння паніки.

 

Служба безпеки України викрила 38 осіб, причетних до розповсюдження фейків на тему коронавірусу, починаючи із минулого тижня.

 

 

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

 

Співробітники передали інформацію про брехунів Національній поліції для застосування до них заходів адміністративного впливу. Втім, у низці випадків поширювачі фейків порушили іще й кримінальне законодавство. 

 

Зокрема, у понеділок у Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-аґітатора, котрий за завданням російської сторони публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення COVID-19 в Україні.

 

"Для нагнітання паніки у суспільстві мешканець Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Надалі замовники планували використовувати матеріали для підготовки неправдивих новин... Закликав він і до порушення конституційного ладу та територіальної цілісності України, відповідні завдання надходили українцю від «куратора» з Російської Федерації", – ідеться у повідомленні СБУ.

 

Під час обшуку у "троля" виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, "які підтверджують протиправну діяльність".

 

Кримінальну справу відкрили за ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу.

 

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