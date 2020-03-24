В Україні дійшло до сотні випадків коронавірусу.

У вівторок у Чернівецькій області офіційно підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. У такий спосіб, загальна чисельність недужих на Буковині від першого виявленого випадку сягає 38 людей.

Про це заявив у своєму зверненні голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Зокрема, 12 пацієнтів виявлено у селі Колінківці Хотинського району, 7 недужих – у селі Брусниця Кіцманського району.

Станом на 10:00 24 березня прес-служба Міністерства охорони здоров'я у традиційному добовому звіті поінформувала, що в Україні – 84 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, зокрема, 25 випадків – на Буковині. Тобто, якщо додати ці нові випадки із Чернівецької області до загальної статистики, то в Україні – 97 офіційно діагностовованих Covid-2019.

Реґіоном зі значним поширенням є Київ і Київщина: станом на ранок 24 березня в столиці підтвердили 29 випадків, в області – 15.