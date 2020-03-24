В Україні дійшло до сотні випадків коронавірусу.

 

У вівторок у Чернівецькій області офіційно підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. У такий спосіб, загальна чисельність недужих на Буковині від першого виявленого випадку сягає 38 людей.

 

Про це заявив у своєму зверненні голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

 

 

Зокрема, 12 пацієнтів виявлено у селі Колінківці Хотинського району, 7 недужих – у селі Брусниця Кіцманського району.

 

Станом на 10:00 24 березня прес-служба Міністерства охорони здоров'я у традиційному добовому звіті поінформувала, що в Україні – 84 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, зокрема, 25 випадків – на Буковині. Тобто, якщо додати ці нові випадки із Чернівецької області до загальної статистики, то в Україні – 97 офіційно діагностовованих Covid-2019.

 

Реґіоном зі значним поширенням є Київ і Київщина: станом на ранок 24 березня в столиці підтвердили 29 випадків, в області – 15.

 

24.03.2020

До теми

Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця. 
24.03.20 | | Наука
Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів
Ігор МАРТИНІВ
Одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові. Її вдалося зняти не лише з висоти, а й усередині. Нове відео Z з циклу "Пам'ятки Галичини".
23.03.20 | | Галичина
На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20 | | Штука
Коронація Галичини 2020
Юрко Кох
На що чекаємо, пані й панове? Настає "коронний" шанс для наших рідних "вишуканих" львівських бидляків навіки припинити плювати на рідну Галицьку Землю
22.03.20 | | Дискурси
Келих кінопросекко
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Фільми, серіали, мультфільми, кліпи, інсталяції та інші відеовитребеньки вимогливих і вибагливих візуалістів – тепер відкритий простір для одночасного і всеохопного погляду змушеного до ізоляції користувача інтернету.
22.03.20 | | Штука
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
21.03.20 | | Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.