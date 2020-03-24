Турбовірусний режим

Пандемія – оптимальний час для того, аби визначити особин, в яких основна частина мозку розташована в куприковій кістці. Огляд подій тижня в Україні.

Зустріч тижня

Голобородько в ролі Зеленського вийшов недобре. Телевізійний персонаж, який щемив олігархів, виявився крутішим за майже такого самого телевізійного персонажа, що з тими своєрідними представниками соціуму спілкується. Коли трохи припекло, Володимир Олександрович зібрав довкола себе бізнесменів, які мають йому допомогти. Достойні люди гарно провели час у ввічливій бесіді, але у підсумку сталося щось не до кінця зрозуміле. Президент попросив сильних світу цього допомогти грошима і фахівцями, які подолають коронавірус. З цього можна зробити невтішний висновок, що державного бюджету вже бракує, а «команда президента» існує тільки в телесеріалі.

Крім звернення до олігархів в стилі «ізвінітє, что я такой молодой к вам обращаюся», Зеленський зробив хід, який потім марно хотіли представити як «президент «нагнув» мільярдерів». Оскільки з грошима і фахівцями у офіційної влади, як виявилося, проблеми, то покращуватимуть ситуацію на місцях громадяни, які мають реальну владу. Найбільший тягар допомоги впав на плечі Ріната Ахметова, який опікуватиметься Донецькою, Івано-Франківською, Луганською і Львівською областями. Ігор Коломойський боротиметься з коронавірусом і всім з тим пов’язаним на Запоріжжі, Ігор Палиця – на Волині, Віктор Пінчук – в Дніпропетровській області, Олександр Ярославський – на Харківщині, Андрій Веревський візьме під протекцію Полтавську і Кіровоградську області, Юрій Косюк – Вінницьку і Черкаську, а Андрій Ставніцер – Одещину.

Важко уявити собі, що Рінат Леонідович чи Ігор Валерійович записуватимуться на прийом до львівського чи запорізького губернатора, аби поцікавитися, чим вони можуть бути корисні у важкий час. Але не треба мати бурхливої уяви, аби зрозуміти, що країна отримала легальних лендлордів.

В умовах карантину можна знайти підручник історії середніх віків і відновити в пам’яті всі переваги феодального устрою.

Міністр тижня

«В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців», – так на рандеву з олігархами сказав президент Зеленський. «У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями – це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!» – поділився з всесвітньою павутиною міністр внутрішніх справ Аваков. Між двома фразами минуло чотири доби. Лише запеклі оптимісти можуть побачити у висловах високопосадовців проблеми в комунікації між собою, решта ж населення може готуватися до найнесподіваніших кроків Арсена Борисовича, який помітив, що Володимир Олександрович вмив руки і в прямому, і в переносному сенсах.

Особливо зворушливо виглядав заклик міністра щодо карантину. «На цей момент у країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності! Підприємства критичної промислової інфраструктури – інші повинні бути закриті, і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині! – про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!» – заявив Аваков.

До яких ще «жорсткіших обмежувальних заходів» дійде фантазія головного правоохоронця, від самого COVID-19 вже не дуже залежить.





Прокурор тижня

За пару місяців керування Державним бюро розслідувань Ірина Венедиктова запам’яталася своєю ідеєю скасування амністії учасникам Революції гідності, призначенням заступником адвоката Януковича Бабікова і перманентним бажанням обмежити свободу пересування для Порошенка. Тепер Ірина Валентинівна стала повноцінним Генеральним прокурором без несимпатичного буквосполучення в.о., яке мала в ДБР, і має всі можливості власні ініціативи розширити і поглибити.

Порошенко з цього приводу мав би напружитися, бо претензії, які мала до нього шеф ДБР Венедиктова, тепер розглядатиме Генеральний прокурор Венедиктова. Для доведення ситуації до абсурду пасувало б, аби в суді справу п’ятого президента розглядала суддя Венедиктова. І отримає тоді Петро Олексійович п’ять років розстрілу, бо лише таким чином вітчизняна правоохоронна система може когось здивувати.

Підтримка тижня

Аби прості смертні не забували у епідемічному екстазі, що непрості смертні про них піклуються, Верховна Рада позачергово зібралася і ухвалила закон, що пом’якшує вимоги податкового законодавства. З штрафами, перевірками і термінами подачі податкових декларацій для фізичних осіб тимчасово стало все ліберальніше. Крім того, цей закон відтерміновує сплату податку на землю, на комерційну нерухомість до кінця квітня і скасовує штрафні санкції позичальникам споживчих кредитів.

Не відставати від законодавців вирішила і виконавча гілка влади. Прем’єр Шмигаль доручив своїм підлеглим розробити механізм компенсації витрат обивателям на комунальні послуги на час дії обмежувальних заходів, а президент Зеленський пообіцяв пенсіонерам, які отримують менше ніж п’ять тисяч гривень, підкинути ще тисячу.

Змагання в популізмі продовжаться не зважаючи на погоду і епідеміологічну ситуацію.