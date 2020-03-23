Зеленський образився на закиди, буцімто він використає пандемію для "зради".

 

Президент України Володимир Зеленський розкритикував опозицію за закиди, буцімто він прагне скористатися обмежувальними заходами, введеними на час пандемії коронавірусу, для втілення окремих одіозних рішень.

 

 

Про це йдеться у понеділковому зверненні Зеленського.

 

"Окремо я хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі. По своєму досвіду та своїх, якщо можна їх так назвати, життєвих принципах", – сказав Президент.

 

Володимир Зеленський також визнав, що українській медичній системі важко прийняти на себе виклик коронавірусу, однак відповідальність за занедбаний стан медицини поклав на попередників.

 

"Навіть найбагатші країни світу відверто кажуть про неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження. Тому завдання номер один – мінімізувати поширення вірусу. Я думаю, ви розумієте, що нам дісталась у спадок далеко не ідеальна медицина", – сказав Зеленський.

 

Нагадаємо, у понеділок група народних депутатів зареєструвала поправки до законодавства, котрі передбачають зупинення окремих статей мовного закону (і це в рамках антикризових заходів для протидії пандемії).

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на 25 березня планував підписання в Мінську домовленостей, котрі передбачали леґітимізацію бойовиків за столом переговорів із офіційним Києвом.

 

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський казав, що парламент мусить продовжити роботу на час карантину, аби ухвалити земельну реформу.  

 

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