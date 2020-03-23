У ВР зареєстрували проєкт про скасування мовного закону "під пандемію".

 

У Верховній Раді України зареєстрували поправки до низки законів, котрі передбачають зупинення низки статей мовного законодавства. Проєкти подаються під претекстом подолання кризових явищ, спричинених поширенням коронавірусу.

 

 

Згідно з копією порівняльної таблиці, опублікованої народним депутатом Володимиром В'ятровичем, противники мовного закону заклали свої поправки у проєкт закону "Про тимчасові заходи щодо подолання негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19".

 

Поправки, зокрема, передбачають зупинення дій статей про мовні квоти на телебаченні та дублювання іноземних фільмів, зупиняє штрафи за іґнорування "мовного" законодавства для телеканалів, а навіть ставить на паузу норми закону про заборону показу фільмів, що поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову.

 

Зі слів В'ятровича, ці пропозиції були внесені на зібрання робочої групи, котра пише проєкт закону про боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу. Нардеп наголосив на тому, що профільний комітет – з питань гуманітарної й інформаційної політики – цих пропозицій не схвалював і не розглядав.

 

"Ті, хто намагається пропхати цей план руйнації українського інформаційного простору в законодавство, – граються з вогнем. Ми не допустимо нищення нашої мови і нашої держави, і жоден карантин чи надзвичайний стан не врятує владу, яка посміє це зробити", – обурився В'ятрович.

 

"Фактично, йдеться про зупинення державного статусу української мови. Немає ніякої різниці між зупиненням застосування державної мови та зупиненням застосування, наприклад, державного прапора України – і в тому, і в іншому випадку йдеться про діяльність проти конституційних засад держави", – пояснив народний депутат Микола Княжицький.

 

 

Згодом Княжицький поінформував: керівництво гуманітарного закону зупинило проходження "коронавірусних" поправок до мовного закону.

 

"Змін до мовних законів завдяки колегам і громадськості ухвалювати не будуть. Щойно спілкувався з головою комітету Олександром Ткаченком. Домовилися підтримувати лише ті пропозиції, які об'єднують українців і сприяють подоланню загроз пандемії", – поінформував Княжицький.

 

23.03.2020

До теми

На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20 | | Штука
Келих кінопросекко
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Фільми, серіали, мультфільми, кліпи, інсталяції та інші відеовитребеньки вимогливих і вибагливих візуалістів – тепер відкритий простір для одночасного і всеохопного погляду змушеного до ізоляції користувача інтернету.
22.03.20 | | Штука
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
21.03.20 | | Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
Людство відчуло потребу зупинитися
Олександр ФІЛЬЦ
Після цієї пандемічної кризи на основну роль мусять прийти цінності як такі, тобто цінності не матеріального виміру
20.03.20 | | Дискурси
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Судова Вишня у щоденнику ксьондза Буковського
Мар'ян ХОМЯК
«Щоденник державного в'язня с.п. ксьондза Вінцентія Буковського, плебана», судововишнянський епізод (1848 рік)
20.03.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.