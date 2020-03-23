У ВР зареєстрували проєкт про скасування мовного закону "під пандемію".

У Верховній Раді України зареєстрували поправки до низки законів, котрі передбачають зупинення низки статей мовного законодавства. Проєкти подаються під претекстом подолання кризових явищ, спричинених поширенням коронавірусу.

Згідно з копією порівняльної таблиці, опублікованої народним депутатом Володимиром В'ятровичем, противники мовного закону заклали свої поправки у проєкт закону "Про тимчасові заходи щодо подолання негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19".

Поправки, зокрема, передбачають зупинення дій статей про мовні квоти на телебаченні та дублювання іноземних фільмів, зупиняє штрафи за іґнорування "мовного" законодавства для телеканалів, а навіть ставить на паузу норми закону про заборону показу фільмів, що поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову.

Зі слів В'ятровича, ці пропозиції були внесені на зібрання робочої групи, котра пише проєкт закону про боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу. Нардеп наголосив на тому, що профільний комітет – з питань гуманітарної й інформаційної політики – цих пропозицій не схвалював і не розглядав.

"Ті, хто намагається пропхати цей план руйнації українського інформаційного простору в законодавство, – граються з вогнем. Ми не допустимо нищення нашої мови і нашої держави, і жоден карантин чи надзвичайний стан не врятує владу, яка посміє це зробити", – обурився В'ятрович.

"Фактично, йдеться про зупинення державного статусу української мови. Немає ніякої різниці між зупиненням застосування державної мови та зупиненням застосування, наприклад, державного прапора України – і в тому, і в іншому випадку йдеться про діяльність проти конституційних засад держави", – пояснив народний депутат Микола Княжицький.

Згодом Княжицький поінформував: керівництво гуманітарного закону зупинило проходження "коронавірусних" поправок до мовного закону.

"Змін до мовних законів завдяки колегам і громадськості ухвалювати не будуть. Щойно спілкувався з головою комітету Олександром Ткаченком. Домовилися підтримувати лише ті пропозиції, які об'єднують українців і сприяють подоланню загроз пандемії", – поінформував Княжицький.