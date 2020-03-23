Перший театр у своє сторіччя запустив флешмоб #недраматизуй.

Дім – сцена й декорації, близькі та родичі – глядачі, а посеред буденних справ – читання, декламування, грим, ескіз і пластика. Актори та працівники Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва започаткували флешмоб #недраматизуй, в якому закликають залишатися театралом і на карантині.
Колектив Першого театру започаткував флешмоб 22 березня, в день свого 100-річчя. Під час флешмобу театрали розповідатимуть, як живеться і працюється на карантині. У такій креативній манері вони вирішили морально підтримати одне одного, підняти “бойовий дух” колег і показати, що не полишають свого покликання в самоізоляції, без доступу до сцени чи цехів.
Відтак актори записують відео, на яких вони співають, проводять танцювальні тренінги, декламують вірші та просто отримують задоволення від будь-якого заняття.
Відкрив флешмоб ролик, у якому акторка Першого театру Ірина Занік читає поезію, співає та розігрує сценку, займаючись буденними справами.
Акторка Ірина Занік показує, як можна вправлятися в майстерності вдома. Screenshot: facebook.com/TheFirstTheatre
23.03.2020
Для довідки:
Перший український театр для дітей та юнацтва заснований у березні 1920 року в Харкові як «Театр казки», хоча офіційною датою відкриття театру вважають 21 березня 1921 року. З 1944-го перебазований до Львова. Є найстарішим із нині діючих на теренах колишнього СРСР професійних стаціонарних драматичних театрів для дітей.
Фотознімок вистави 1921 року «Подвиги Геркулеса» Річарда Побідимського в постановці режисера С. Пронського, художники – Г. Цапок, М. Акімов, «Театр казки», місто Харків. Фото: facebook.com/TheFirstTheatre
За цей час театр був відомим під різними іменами:
Театр Казки (березень 1920 року)
Перший український театр для дітей та юнацтва (1923 рік)
Харківський театр юного глядача ім. М. Горького (1933 рік)
Перший український театр для дітей та юнацтва (1990 рік)
Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (2011 рік)
Перший театр (2016 рік).