Перший театр у своє сторіччя запустив флешмоб #недраматизуй.



Дім – сцена й декорації, близькі та родичі – глядачі, а посеред буденних справ – читання, декламування, грим, ескіз і пластика. Актори та працівники Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва започаткували флешмоб #недраматизуй, в якому закликають залишатися театралом і на карантині.

Колектив Першого театру започаткував флешмоб 22 березня, в день свого 100-річчя. Під час флешмобу театрали розповідатимуть, як живеться і працюється на карантині. У такій креативній манері вони вирішили морально підтримати одне одного, підняти “бойовий дух” колег і показати, що не полишають свого покликання в самоізоляції, без доступу до сцени чи цехів.

Відтак актори записують відео, на яких вони співають, проводять танцювальні тренінги, декламують вірші та просто отримують задоволення від будь-якого заняття.

Відкрив флешмоб ролик, у якому акторка Першого театру Ірина Занік читає поезію, співає та розігрує сценку, займаючись буденними справами.

Акторка Ірина Занік показує, як можна вправлятися в майстерності вдома. Screenshot: facebook.com/TheFirstTheatre