У Львові митці підтримали юнацький пісенний флешмоб «Батько наш Бандера».

 

Флешмоб із виконанням упівської пісні «Батько наш Бандера», який розпочався в одній із київських шкіл перед святкуванням Дня захисників та захисниць України, вивів композицію на перше місце за пошуковими запитами в українському сегменті інтернету. У Львові ініціативу школярів підтримують студенти та професійні виконавці. Першою серед університетів Львова до ініціативи долучилася Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка.

 

 

Понад 50 студентів Львівської музичної академії заспівали найпопулярнішу в соцмережах пісню УПА «Батько наш Бандера» та передали патріотичний флешмоб далі.

 

 

 

За словами керівника відділу зв'язків із громадськістю Петра Луцишина, взяти участь у флешмобі хотіла набагато більша кількість студентів, але карантинні обмеження внесли корективи у цей цікавий задум.

 

 

Повноту звучання пісні про провідника Організації українських націоналістів продемонстрували хористи Львівської національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» в ефірі телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким» студії «Захід» на телеканалі Еспресо.tv.

 

 

«Підтримали Всеукраїнський флешмоб #БатькоНашБандера на espreso.tv у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким"», – зазначено у дописі на офіційній facebook-сторінці хору.

 

 

Нагадаємо, флешмоб «Батько наш – Бандера» у соцмережах запустили київські школярки родом зі Львова. У соцмережі ТікТок за тегом #батьконашбандера дійсно можна знайти безліч відео, на яких видно, як школярі співають цю пісню. Ініціативу підхопили тіктокери по всій Україні, особливо в західних областях.

 

В ексклюзивному коментарі для журналістів телеканалу NTA згадувані школярки спростували фейки про себе та розповіли, що змотивувало їх згадати про старовинну повстанську пісню. Зауважимо, флешмоб здобув вірусну популярність. Цікаво, що за популярністю пісня про вождя борців за волю України змогла перегнати російського репера Моргенштерна. Пісні останнього, зміст який піддається критиці через пропаганду девіантної поведінки та поширення російських наративів, залишаються популярними серед української молоді. Проте віднині репер може розраховувати лише на друге місце за пошуковими запитами, найбільше українці гуглять «Батько наш Бандера».

 

Фото zahid.espreso.tv, tiktok.com/@lviv_music_academy

26.10.2021

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