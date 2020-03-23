Молодь Тернопільщини мобілізувалася на постійну молитву.



Сотні молодих мешканців Тернопільщини, християнська молодь, спільноти УГКЦ Тернопільсько-Зборівсьокої архиєпархії, священики у своїх парафіях розпочали посилену безперервну молитву через небезпеку поширення небезпечної коронавірусної інфекції COVID-19. Використовуючи соціальні мережі та сучасні засоби інтернет-комунікації, молодь цілодобово молиться за недужих, за працівників медичної сфери, за слабких і незахищених людей, – повідомила прес-служба архиєпархії.

Фото: tze.org.ua

Спільнота «Українська молодь – Христові» організувала цілодобовий і неперервний ланцюг «Ісусової молитви», до якої залучено членів спільноти з різних осередків архиєпархії.

«Молодь у Церкві жива, вона активна та свідома, – розповіла голова Тернопільського осередку УМХ парафії Покрови Пресвятої Богородиці Оля Плюсквік. – Кількість учасників молитовного марафону постійно зростає, що додає оптимізму. Ми усвідомлюємо всю небезпеку поширення вірусу, тому залишаємося вдома. Проте не можемо сидіти склавши руки й лише спостерігати. Об’єднавши наші зусилля, ми не припинимо цілодобовий молитовний марафон, поки епідемія не покине всіх нас».

Онлайн-молитва на вервиці в Instagram священика Архикатедри о. Романа Демуша (@romandemush) щовечора о 21.00 уже збирає понад 1000 молодих молільників.

«Ідея молитися вервицю в Instagram виникла спонтанно. Причиною молитви стало відчуття в якійсь мірі безпорадності, – зізнається священик. – У цій небезпечній, невідомій і крихкій ситуації ми можемо хіба довіритися Богові».

Отець каже, що Instagram – це засіб комунікації між людьми, але в ці вечори він побачив, що такий засіб може допомогти комунікувати навіть із Богом, бо сам Христос каже: «Де двоє, або троє в моє Ім'я – там і Я серед них», а вчорашнього вечора разом в інстаграмі молилася 1251 особа.

Фото: tze.org.ua

«Для декого це було нагодою вперше взяти до рук вервицю. Для декого – це нагода молитися зі своїми дітьми. Для інших – просто почати молитися... З відгуків моїх підписників бачу, що такий спосіб молитви допомагає будувати домашню церкву. І це щось справді особливе», – додав о. Роман Демуш.

У спільноті «Матері в молитві» у facebook щодня матері, крім приватних молінь вервиці, повністю відчитують молитовний Псалтир, жертвуючи цю молитву за відвернення епідемії. Ініціативу цілодобової молитви також підтримали молодіжна спільнота «Знамення» та члени ТУСК «Обнова». «Іскра любові» молиться вервицю Божого милосердя. Також старанними у виконанні молитовного правила є члени «Францисканської молоді».

Фото: tze.org.ua

До слова, днями у своєму зверненні архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк закликав «духовенство, чернецтво та вірних ...продовжити практику молитви о 21.00 за Україну, за оздоровлення хворих і медичних працівників. Чернечі спільноти та спільноти вірних («Матерів в молитві», «Подружні зустрічі», «Лицарі Колумба», «Обнова», «УМХ» та інші) просять за можливості організовувати між собою цілодобові молитовні чування: молитву Псалтиря, Ісусову молитву, вервицю та інші так, щоб кожен міг удома взяти в них участь».