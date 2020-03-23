Зеленський відбув переговори із директоркою МВФ.

 

Президент України Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові із директоркою-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою перспективу посилення співпраці з фондом з огляду на поширення коронавірусу.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

 

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних з пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", – сказав Президент.

 

Зеленський поінформував очільницю МВФ "про стан справ у нашій країні" та заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19.

 

Співрозмовники зачепили програму підтримки подальших реформ та подолання викликів, котрі стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

 

Нагадаємо, МВФ має дві суттєві вимоги до української влади: по-перше, відкрити ринок землі, по-друге, ухвалити закон, котрий унеможливить денаціоналізацію "Приватбанку". 

 

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва, коментуючи свою розмову із Володимиром Зеленським, написала у twitter: "Мала дуже конструктивну розмову з Президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19".

 

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