Зеленський відбув переговори із директоркою МВФ.

Президент України Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові із директоркою-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою перспективу посилення співпраці з фондом з огляду на поширення коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних з пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", – сказав Президент.

Зеленський поінформував очільницю МВФ "про стан справ у нашій країні" та заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19.

Співрозмовники зачепили програму підтримки подальших реформ та подолання викликів, котрі стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

Нагадаємо, МВФ має дві суттєві вимоги до української влади: по-перше, відкрити ринок землі, по-друге, ухвалити закон, котрий унеможливить денаціоналізацію "Приватбанку".

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва, коментуючи свою розмову із Володимиром Зеленським, написала у twitter: "Мала дуже конструктивну розмову з Президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19".