Глава РПЦ назвав коронавірус «милістю Божою».

Патріарх Кірілл вважає, що хвороба здатна навернути більше людей до Бога.

Патріарх Московський і всієї Русі Кірілл після недільного богослужіння в храмі Святого Ігоря Чернігівського в підмосковному Передєлкіно звернувся до вірних із закликом побачити й позитивні риси в пандемії коронавірусу. За його словами, поширення смертоносної хвороби може змусити людей усвідомити «крихкість людської цивілізації» і підштовхнути їх до віри в Бога.

«Тут виникає можливість подумати не тільки про гнів Божий, як це було в історії, але, швидше за все, про милість Божу. Господь закликає нашу самовпевнену технологічну цивілізацію, яка вважає, що їй все доступно і все можливо, оцінити межі своїх можливостей і усвідомити крихкість цієї цивілізації… Щоб ми, не втрачаючи духовного оптимізму, розуміли, що всім потрібен Бог. Ці обставини повинні ще більше зміцнити нас у вірі, щоб ті, хто сумнівається, стали віруючими», – цитує слова керівника РПЦ російське видання «Коммерсантъ».

Патріарх Кірілл закликав вірних гідно зустріти виклик, пов'язаний з поширенням коронавірусу COVID-19. Він запропонував подивитися на пандемію «через призму духовних знань» і подумати, чому Бог «попускає цю виразку».

Під час патріаршого богослужіння пролунала спеціально написана молитва, покликана захистити віруючих від впливу коронавірусу. «Господи Боже наш, не суди з рабів Твоїх і захисти нас від згубної пошесті, що суне на нас», – йдеться в тексті молитви.