РПЦ розірвала зв’язки з Болгарською православною церквою.

Причиною стали контакти БПЦ з представниками Православної церкву України.

Російська православна церква вирішила розірвати молитовний зв'язок з ієрархами Болгарської православної церкви (БПЦ). У четвер, 30 травня учасники засідання Священного Синоду Російської Православної Церкви заслухали доповідь голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Волоколамського Антонія про «співслужіння ієрархів Болгарської Православної Церкви з представниками українських розкольницьких спільнот». Мова йде про Православну церкву України. Про це повідомило видання «Коммерсантъ».

Священний Синод Московського патріархату заявив про неможливість спільного богослужіння із п'ятьма ієрархами БПЦ. РПЦ розірвала з ними молитовне спілкування. У РПЦ повідомили, що єпископи вступили до церковного спілкування з представниками «розкольницьких структур, які діють в Україні».

«19 травня 2024 року в монастирі Валуклі у Стамбулі Патріарх Константинопольський Варфоломій очолив Літургію, в якій взяли участь представники однієї з розкольницьких структур, що діють в Україні. Серед учасників співслужіння були ієрархи Болгарської Православної Церкви: митрополит Пловдивський Миколай, митрополит Старозагорський Кіпріан, митрополит Доростольський Яків, єпископ Велицький Сіоній і єпископ Смолянський Віссаріон. Священний Синод Руської Православної Церкви висловив глибоку скорботу у зв'язку з тим, що згадані ієрархи Болгарської Православної Церкви брали участь у співслужінні з представниками однієї з українських розкольницьких груп, чим завдали поважної шкоди відносинам між Російською та Болгарською Православними Церквами. Учасники засідання констатували неможливість співслужіння зі згаданими ієрархами, які вступили до церковного спілкування з розкольниками. З жалем було зазначено, що Константинопольський Патріархат продовжує чинити дії, спрямовані на поглиблення поділу у Православ'ї», – йдеться у повідомленні на сайті РПЦ.