Число випадків коронавірусу в Україні збільшилося вдесятеро за тиждень.

Станом на 10:00 22 березня в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків COVID-19. Померло троє осіб. Упродовж доби зафіксовано 6 нових випадків, і всі вони припали на Київ.
Графіка – Вікіпедія
Згідно з офіційними даними МОЗу, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
Київ – 9 випадків;
Київська область – 4 випадки;
Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);
Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
Дніпропетровська область – 2 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Львівська область – 1 випадок;
Тернопільська область – 1 випадок.
Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.
22.03.2020