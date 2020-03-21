В Італії за добу від короновірусу померло майже вісімсот хворих.

 

За минуло добу жодних ознак зменшення темпів поширення пандемії в Європі не виявилося.

 

В Італії від коронавірусу нині померло 793 особи, загальне число жертв хвороби збільшилось на 20% і сягло 4825 осіб. Число зафіксованих випадків захворювань збільшилось на 14% — до 53578 осіб. Поточна смертність (відношення смертей до числа захворювань) – 9%; серед хворих старше 90 років – 25,6%, 80–89 років: 23,2%, 70–79 років: 15,3%, 60–69 років: 4,9%, 50–59 років: 1,2%. За добу в Італії протестовано на коронавірус 26 336 осіб, 25% — з позитивним результатом; за весь час в Італії протестовано 233 тисячі осіб, 20% тестів підтвердили наявність коронавірусу.

 

 

В Ломбардії нині померло 546 хворих – 69% зі всієї Італії, загальне число жертв там – 3095 (64%); рівень смертності – 12,1%.

 

В Іспанії за добу померло 285 хворих на covid-19, збільшивши загальне число смертей на 26% – до 1378. Число інфікованих збільшилось на 18% – до 25,4 тисяч. Поточна смертність складає 5,4%. Динаміка розвитку епідемії в Іспанії неухильно повторює італійську з тижневим запізненням.

 

 

У Франції за добу померло 112 хворих , збільшивши загальне число смертей на 25% – до 562. Число інфікованих збільшилось на 15% – до 14,46 тисяч. Поточна смертність складає 3,9%. Лаг порівняно з італійською динамікою складає 11 днів при дещо меншому рівні смертності.

 

  

 

В Німеччині за добу померло 16 хворих на covid-19, але добове збільшення вже другу добу на рівні 52-54%, загальне число смертей зросло до 47 при загальній кількості зафіксованих випадків 16662 (збільшення за добу 19%). Поточна смертність: 0,3%.

 

У Великій Британії за добу померло 56 хворих, збільшивши число жертв на 23% до 233. Поточна смертність: 4,6%.

 

В Польщі смертей від коронавірусу нині не було, провівши дві тисячі тестів на коронавірус, там зафіксували 67 нових випадків захворювання, загальне число хворих 492, загальне число проведених тестів – 15084, загальна кількість смертей – 5 осіб. Найбільше випадків – 107 — зафіксовано в мазовецькому воєводстві, в сусідньому з нами підкарпатському – 25 випадків (і одна смерть).

 

 

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