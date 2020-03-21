Світ – порожній сабвей

сховатися у затінок листка
в стихи що наближаються до Пасхи
з яких сторін на тіні віслюка
проїде тінь невидима для пастви?
із музикою тиші як сабвей
із рипанням шухляд – поруччя – сходів
заломлюване світло з-під дверей
немов листи підкинуті знаходиш
і все що замикається ключем
двокрапка – кома – знак питання – риска
вустами замикається плече
на пурпур маяка і барбарису
а дім твій замикається рядком
а світ твій застебається на ґудзик
і світло – мов розлите молоко
й позеленілий запах кукурудзи
але з отих сторінок одкровень
з тих зірваних немов стоп-кран печатей
порожній світ – порожній як сабвей
як фалда вітру і печаль печалей
хіба важливо – пасажир чи ангел
начіплять маску на розчохи вух
та часу перекривлений котанґес
на косинусі – на рядках зі смуг
зі сумнівів – з останньої седмиці
з прохання чашу мимо пронести
бо в’їхавши у місто на ослиці
всі брами позамикано й світи.
21.03.2020