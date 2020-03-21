Померла Ірина Бекешкіна.

Ірина Бекешкіна, промінентна українська соціологиня та громадська діячка, директорка фонду "Демократичні ініціативи", взірець чесності та порядності в українській соціології, відійшла у засвіти. Ірина Ериківна мала 68 років.

“Велике горе спіткало наш Фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну, – повідомляє в суботу вранці пресова служба "Демініціатив". – Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна з найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну”.

“Вона до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами. Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти й усвідомити”, – зазначили в фонді.

Ірина Бекешкіна народилася 4 лютого 1952 року в місті Івдель, Свердловська область, РФ.

Закінчила філософський факультет Київського університету імені Шевченка, аспірантуру Інституту філософії. Кандидат філософських наук.

З 1991 року – науковий співробітник Інституту соціології НАН України. Із 1996 року – заступник директора фонду “Демократичні ініціативи”, з 2001 року – науковий керівник. Очолила фонд після смерті Ілька Кучеріва в 2010 році.