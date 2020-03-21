МВФ вважає, що світова економіка впорається з наслідками пандемії COVID-19.

На переконання експерта Фонду, світова економіка виявилася підготовленою до таких потрясінь.

Мартін Мюлайзен

Наслідки поширення коронавірусу будуть доволі поважними, але світова економіка зможе з ними впоратися. Так вважає директор департаменту стратегії, політики й аналізу Міжнародного валютного фонду Мартін Мюлайзен (Martin Mühleisen). Про це він розповів у коментарі, опублікованому в п'ятницю, 20 березня, на сайті МВФ, який цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Тривале зростання світової економіки і високий рівень зайнятості населення дозволять створити певний резерв проти дуже слабкої економічної активності протягом наступних місяців через пандемію коронавірусу, вважає експерт. «Кризова ситуація настала в момент, коли світова економіка готова до потрясінь, а фінансові інститути перебувають у кращій формі, ніж вони були до світової економічної кризи 2008 року», – переконаний Мюлайзен.

Він наголосив, що головне нині – це допомогти в обмеженні поширення коронавірусу. «Потрібно зробити так, щоб в якийсь момент з'явилася впевненість у тому, що шок буде тимчасовим, а наслідки не триватимуть кілька місяців», – зазначив експерт.

Він також додав, що центробанки й уряди держав повинні координувати заходи, які вживаються в цьому напрямі. Мартін Мюлейзен заявив, що в разі серйозного спаду, викликаного COVID-19, МВФ може надати кошти на суму до 50 мільярдів доларів для екстреного фінансування нагальних заходів у розвиткових країнах і країнах з ринком, що формується.