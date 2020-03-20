Італійська компанія продала США півмільйона тестів для коронавіруса.

Оборудка відбулася таємно попри велику потребу самої Італії в таких тестах.

 

 

500 тисяч тестів на коронавірус прибуло нещодавно до США з Італії. Їх виробила компанія Copan Diagnostics. Про це повідомила італійська газета Repubblica. Цікаво, що ця компанія розташована в Брешії – у місті, де темпи поширення COVID-19 є одними з найзагрозливіших у країні.

 

Італійські журналісти з’ясували, що тести на коронавірус були транспортовані військово-транспортним літаком ВПС Сполучених Штатів Boeing C-17 Globemaster. Він злетів з американської авіабази в Авіано, що поблизу Порденоне, й приземлився на летовищі міста Мемфісу в штату Теннессі.

 

 

Цю інформацію непрямо підтвердив виданню Repubblica амбасадор США в Італії Льюїс Айзенберґ (Lewis Eisenberg). «Ми раді, що італійська компанія Copan Diagnostics продовжує випускати тести на COVID-19 у достатній кількості для задоволення запитів в Італії та продажів закордон. Приватний сектор Італії сприяє врятуванню життів у світі. Вітаю вас з цим зусиллям… США продовжуватимуть купувати ці тести в італійських компаній відповідно до власних потреб. США та Італія продовжують співпрацювати у тісній кооперації», – зазначив американський дипломат.

 

Ця інформація  може спровокувати скандал в Італії, яка сама відчуває гостру проблему в тестах на коронавірус. Проданої американцям кількості вистачило б на цілковите забезпечення потреб півночі країни, де поширення COVID-19 відбувається особливо інтенсивно.

 

Тим часом стало відомо, що таку саму кількість тестів – 500 тисяч – Сполучені Штати закупили і в Туреччині. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа під час виступу в парламенті.

20.03.2020

До теми

Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
20.03.20 | | Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
У Франківську штрафуватимуть за недотримання карантину.
Мер Руслан Марцінків анонсував жорсткіші заходи в місті, з огляду на смерть франківки
20.03.20 | >>>> | Галичина
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20 | | Штука
COVID-19: чому може навчити китайський досвід
Давид Цирановські
Країни, в яких розгоряється епідемія відчайдушно намагаються зрозуміти, наскільки екстремальні карантинні заходи, які запровадив Китай, дозволяють її приборкати
19.03.20 | | Наука
Дві системи, що дають змогу поставити себе на місце іншого
У мозку є дві структури, що дають змогу поглянути на світ очима іншого. Вони дозрівають не одночасно, тож лише чотирирічна дитина може зрозуміти, що думає інший.
18.03.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.