Італійська компанія продала США півмільйона тестів для коронавіруса.

Оборудка відбулася таємно попри велику потребу самої Італії в таких тестах.

500 тисяч тестів на коронавірус прибуло нещодавно до США з Італії. Їх виробила компанія Copan Diagnostics. Про це повідомила італійська газета Repubblica. Цікаво, що ця компанія розташована в Брешії – у місті, де темпи поширення COVID-19 є одними з найзагрозливіших у країні.

Італійські журналісти з’ясували, що тести на коронавірус були транспортовані військово-транспортним літаком ВПС Сполучених Штатів Boeing C-17 Globemaster. Він злетів з американської авіабази в Авіано, що поблизу Порденоне, й приземлився на летовищі міста Мемфісу в штату Теннессі.

Цю інформацію непрямо підтвердив виданню Repubblica амбасадор США в Італії Льюїс Айзенберґ (Lewis Eisenberg). «Ми раді, що італійська компанія Copan Diagnostics продовжує випускати тести на COVID-19 у достатній кількості для задоволення запитів в Італії та продажів закордон. Приватний сектор Італії сприяє врятуванню життів у світі. Вітаю вас з цим зусиллям… США продовжуватимуть купувати ці тести в італійських компаній відповідно до власних потреб. США та Італія продовжують співпрацювати у тісній кооперації», – зазначив американський дипломат.

Ця інформація може спровокувати скандал в Італії, яка сама відчуває гостру проблему в тестах на коронавірус. Проданої американцям кількості вистачило б на цілковите забезпечення потреб півночі країни, де поширення COVID-19 відбувається особливо інтенсивно.

Тим часом стало відомо, що таку саму кількість тестів – 500 тисяч – Сполучені Штати закупили і в Туреччині. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа під час виступу в парламенті.