У Львові – перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус.


У Львові зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив у телеграм-каналі та на fb-сторінці мер Андрій Садовий

 

 

«Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта», – написав Садовий.

 

Згодом мер Львова розповів подробиці цього випадку. Повертаючись із Німеччини чоловік, який сам є лікарем, усвідомлював, що він у групі ризику. Відтак у перший ж день після повернення здав аналізи в приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні. Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів немає, але перебуватиме й надалі під контролем.

 

Як повідомляли сьогодні зранку в ЛОДА, за пізній вечір учора та за ніч в області додалося ще вісім пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Зараз на госпіталізації у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 30 осіб. На самоізоляції – 6 осіб. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих стабільний.

 

 

Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 44 особи. За результатами тестів у 6 осіб – грип, ГРВІ. За минулу ніч на Львівщину надійшли ще 2 результати тестів, вони теж були негативними.

 

20.03.2020

До теми

Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
У Франківську штрафуватимуть за недотримання карантину.
Мер Руслан Марцінків анонсував жорсткіші заходи в місті, з огляду на смерть франківки
20.03.20 | >>>> | Галичина
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20 | | Штука
COVID-19: чому може навчити китайський досвід
Давид Цирановські
Країни, в яких розгоряється епідемія відчайдушно намагаються зрозуміти, наскільки екстремальні карантинні заходи, які запровадив Китай, дозволяють її приборкати
19.03.20 | | Наука
Дві системи, що дають змогу поставити себе на місце іншого
У мозку є дві структури, що дають змогу поглянути на світ очима іншого. Вони дозрівають не одночасно, тож лише чотирирічна дитина може зрозуміти, що думає інший.
18.03.20 | | Наука
Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.