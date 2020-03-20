Uklon, UBER і Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків на роботу.



Сервіси таксі Uklon, UBER і Bolt у Львові безкоштовно возитимуть лікарів до місць роботи в час карантину. Окрім того, медики зможуть безплатно скористатися орендою велосипедів NextBike. Про це повідомив на fb-сторінці мер Львова Андрій Садовий.

«Щойно домовились з Uklon та Bolt про те, що сервіси возитимуть лікарів до праці безкоштовно. UBER також нам підтвердив інформацію, яку щойно оприлюднило МОЗ, – вони в грі. У Львові до акції приєднується NextBike (оренда велосипедів). По кожному сервісу своя логістика. Зараз розішлемо інструкції лікарям», – написав він.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило у своєму телеграм-каналі, що за домовленістю з МОЗ та органами місцевого самоврядування, таксі Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених до запобігання та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.

Згідно з домовленістю, медичні працівники можуть здійснити 10000 поїздок, щоб дістатися до своїх лікарень і робочих місць. Скористатися цією можливістю медики зможуть у семи містах України, де функціонує Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.

Тим часом у ЛОДА повідомили, що задля довезення працівників установ, які забезпечують життєдіяльність області, курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які сполучатимуть райцентри зі Львовом.

Транспорт доправлятиме людей до місця роботи та зворотно і курсуватиме щодня, починаючи від сьогодні, 20 березня, – розповів керівник управління транспорту та зв’язку ЛОДА Тарас Оприск.

«У зв’язку з карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм працівникам доїзд», – сказав Тарас Оприск.