Uklon, UBER і Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків на роботу.


Сервіси таксі Uklon, UBER і Bolt у Львові безкоштовно возитимуть лікарів до місць роботи в час карантину. Окрім того, медики зможуть безплатно скористатися орендою велосипедів NextBike. Про це повідомив на fb-сторінці мер Львова Андрій Садовий.

 

 

«Щойно домовились з Uklon та Bolt про те, що сервіси возитимуть лікарів до праці безкоштовно. UBER також нам підтвердив інформацію, яку щойно оприлюднило МОЗ, – вони в грі. У Львові до акції приєднується NextBike (оренда велосипедів). По кожному сервісу своя логістика. Зараз розішлемо інструкції лікарям», – написав він.

 

 

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило у своєму телеграм-каналі, що за домовленістю з МОЗ та органами місцевого самоврядування, таксі Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених до запобігання та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні.

 

Згідно з домовленістю, медичні працівники можуть здійснити 10000 поїздок, щоб дістатися до своїх лікарень і робочих місць. Скористатися цією можливістю медики зможуть у семи містах України, де функціонує Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.

 

Тим часом у ЛОДА повідомили, що задля довезення працівників установ, які забезпечують життєдіяльність області, курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які сполучатимуть райцентри зі Львовом.

 

Транспорт доправлятиме людей до місця роботи та зворотно і курсуватиме щодня, починаючи від сьогодні, 20 березня, – розповів керівник управління транспорту та зв’язку ЛОДА Тарас Оприск.

 

 

 

 

«У зв’язку з карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм працівникам доїзд», – сказав Тарас Оприск.

 

20.03.2020

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