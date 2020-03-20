Зеленський звільнив свого радника, образившись на критику "мирного плану".

 

Президент України Володимир Зеленський звільнив народного депутата Гео Лероса (фракція "Слуги народу") з посади свого позаштатного радника. Лерос публічно критикував "мирні" ініціативи влади – виступив проти формування спільної з бойовиками "консультативної ради", схваленої головою ОП Андрієм Єрмаком, і прожекту "Платформа порозуміння" Сергія Сивохо, радника секретаря РНБО.

 

 

Про звільнення Лероса йдеться в указі №100/2020, оприлюдненому на сайті Президента у п'ятницю. При тім причин звільнення не повідомляють.

 

Днем раніше у виданні Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю Лероса, в котрому він заявив, що був шокований новинами про домовленості Єрмака у Мінську й спочатку вважав їх "фейком".

 

"Я заціпенів, коли дізнався, що документ реальний. Є ризик, що своїм підписом голова Офісу Президента де-юре визнає суб'єктність ОРДЛО та ще й погодиться, що оте ОРДЛО може сидіти за столом із Україною", – обурився нардеп.

 

Гео Лерос також сказав, що заяви радника секретаря РНБО Сергія Сивохо – "це загравання з агресором і дискредитація Президента".

 

"Ми не можемо наосліп жити за планом, написаним у Кремлі", – заявив Лерос.

 

У п'ятницю, коментуючи своє звільнення з посади президентського радника, Гео Лерос пожартував: "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю".

 

20.03.2020

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