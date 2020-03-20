Друга українка померла в Італії від коронавірусу.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що в італійській провінції Бергамо внаслідок інфікування коронавірусом померла друга українка.
Про це повідомляє аґенція УНІАН з полкиком на директора департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.
"На жаль, інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 року народження. Зв'язок з лікарнею встановлено. Родичів поінформовано", – повдіомив Погорельцев.
13 березня в італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус.
20.03.2020