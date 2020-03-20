Офіційно: В Україні зафіксували перше одужання від коронавірусу.

 

Пацієнт із Чернівців, у котрого в Україні першим діагностували Covid-2019, цілковито одужав: повторний аналіз услід за пробним дослідженням дав неґативний результат.

 

 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

 

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", – повідомив Зеленський.

 

Президент назвав одужання пацієнта "найприємнішою звісткою за останні дні". На думку Зеленського, це свідчить про те, що в нас точно все буде добре.

 

Як писав Z, перший випадок коронавірусу в Україні підтвердили 3 березня. Перший пацієнт із Covid-2019 – українець, що перед тим (21–26 лютого) мандрував до Італії.

 

Мешканці Чернівців вигнали дружину цього пацієнта з домівки, вважаючи, що вона може інфікувати сусідів.

 

20.03.2020

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