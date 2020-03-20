В Україні вже 26 випадків COVID-2019; п'ять нових – на Буковині.

 

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. У четвер увечері п'ять нових випадків виявлено у Чернівецькій області.

 

Згідно з повідомленням МОЗу, коронавірусна хвороба зафіксована:

 

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний);

Київ – 3 випадки;

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київська область – 2 випадки,

Дніпровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);

Донецька область – 1 випадок.

 

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.

 

 

20.03.2020

До теми

Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
У Франківську штрафуватимуть за недотримання карантину.
Мер Руслан Марцінків анонсував жорсткіші заходи в місті, з огляду на смерть франківки
20.03.20 | >>>> | Галичина
Досвіди тіла
Дарина Скринник-Миська
Наша взаємодія з реальністю передбачає її освоєння і вписування у досвід для того, щоб мати можливість залишити позаду і рухатися далі. Цю роботу здійснює мистецтво: між зображенням рани у мистецтві та реальною існує дистанція умовності, проте чутливість до такого зображення у час війни загострюється.
19.03.20 | | Штука
Дві системи, що дають змогу поставити себе на місце іншого
У мозку є дві структури, що дають змогу поглянути на світ очима іншого. Вони дозрівають не одночасно, тож лише чотирирічна дитина може зрозуміти, що думає інший.
18.03.20 | | Наука
Гра в постдраму
Оксана Черкашина
Завдання сучасних режисерів й акторів – провокувати глядача. Не в сенсі провокації заради провокації. Ідеться про те, щоб ставити некомфортні питання. Глядач має відчувати себе некомфортно. Це не про фізіологічний дискомфорт, а про зону росту.
18.03.20 | | Штука
Повернутись у європейський дискурс
Петро БАЙКОВСЬКИЙ
Внутрішнє розуміння цінностей, що їх вважають європейськими, в українців є, але воно зовсім не підкріплене діями
17.03.20 | | Галичина
Наш ключовий заклик: тести і ще раз тести
Тедрос Аданом Гебреєсус
ВООЗ: бачимо ескалацію заходів соціального дистанціювання, але не бачимо належної ескалації тестування, ізоляції та відстеження контактів хворих
17.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.