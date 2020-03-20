В Україні вже 26 випадків COVID-2019; п'ять нових – на Буковині.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. У четвер увечері п'ять нових випадків виявлено у Чернівецькій області.
Згідно з повідомленням МОЗу, коронавірусна хвороба зафіксована:
Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний);
Київ – 3 випадки;
Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
Київська область – 2 випадки,
Дніпровська область – 2 випадки;
Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
Донецька область – 1 випадок.
Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.
20.03.2020