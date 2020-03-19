МВС прагне взятися до реквізиції майна та ручного розподілу продуктів у час епідемії.

Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Арсена Авакова готується запровадити суворі заходи на випадок поширення пандемії коронавірусу, котрі передбачатимуть, зокрема, перепрофілювання підприємств на визначену поліціянтами роботу, а також ручний розподіл продуктів і фактично тотальну заборону на вихід людей за межі домівок.

Про це йдеться у заяві радника Арсена Авакова Івана Варченка, котру він опублікував на Facebook. Варченко трактує перелік грубих заборон як панацею для стримання пандемії й вважає, що українці ще подякують "аваківцям" за сповідування псевдокитайської методи боротьби з вірусом.

Так, Варченко передбачає, що найближчими днями в Україні слід прийняти заходи надзвичайного стану, і дуже швидко "активна і відповідальна меншість" перетвориться на більшість, "яка змусить легковажних ідіотів усвідомити серйозність загрози".

"Працюватиме лише той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни. Критично необхідний! Без нової сукні, штанів, трусів чи шкарпеток, без нового авто чи походу в кафе пару місяців люди переживуть. Ті, хто цього не розумітиме, нестимуть суворе покарання", – пригрозив аваківський радник.

Він повідомив, що "буде встановлено особливий порядок розподілення продуктів харчування".

Майно певних підприємств тимчасово реквізують на користь держави. "Буде проведено мобілізацію ресурсів підприємств, організацій та установ. Буде здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції (медпрепарати, обладнання тощо)", – повідомив Варченко.

При тім він додав, що "оперативні штаби з протидії пандемії матимуть право на швидке усунення керівників державних підприємств, організацій та установ у разі неналежного виконання ними завдань".

Радник Арсена Авакова заявив, що "силовики" обмежать свободу пересування.

"Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично необхідними. Їздити у громадському транспорті будуть лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів та співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. У крайньому разі – громадяни дорогою до аптеки чи продуктового магазину", – повідомив Варченко.

Він додав, що дітям заборонять гуляти вулицями та парками. А дорослі, включно зі спортсменами, не будуть бігати вулицями. "Правила здорового способу життя на ближчі місяці категорично зміняться. Відтепер вони полягатимуть не в пробіжці порожнім містом, а в самоізоляції вдома", – смакуючи, описує представник аваківської екіпи.

Поліція також налагодить спеціальний режим купівлі медикаментів. "Покупці не заходитимуть в аптеки. Провізори отримуватимуть розрахунок і виноситимуть медикаменти громадянам, які стоятимуть у черзі на вулиці, на відстані мінімум півтора метра один від одного. Так само робитимуть продавці маленьких продуктових крамниць", – стверджує Варченко.

Аваківська ментура анонсує, що "право на приватність власного життя, особисті дані, таємниця пересування частково поступляться місцем і будуть підпорядковані праву громадян на життя та здоров’я".

МВС Авакова збуджене у зв'язку з тим, що китайці "оперативно розробили та ввели систему контролю за пересуванням кожного громадянина, яка дозволяє встановити його контакти". "Це дозволяє швидко відстежувати та ізолювати епідемічно небезпечних громадян на ранній стадії. В Україні будуть використовуватися подібні системи контролю", – каже предстанвик режиму.

При тім Варченко стверджує, що то "не апокаліптичні передбачення з метою додати переляку та паніки", а "перелік ефективних державних заходів та соціально відповідальної поведінки громадян, які дозволяють долати коронавірусну загрозу".

"Поразка демократії? Ні! Перемога здорового глузду!... Біда тим країнам, у яких демократія – це нездатність приймати відповідальні, непопулярні, але ефективні рішення. І біда країнам, у яких права людини – це войовниче невігластво тисяч окремих громадян", – затявся радник із МВС.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський оголосив про кінець "ліберальності і м'якотілості" у стосунку до коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив із ініціативою надати Президентові право самотужки вводити у державі надзвичайний стан. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив Мін'юст розробити проєкт, котрий дозволить оминути в цій процедурі Верховну Раду.