Московський патріархат закликав іґнорувати карантин.

 

Настоятель Києво-Печерський лаври, митрополит Московського патріархату Павло розкритикував українську владу за заклик обмежити релігійні обряди у зв'язку з карантином, про що говорив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Павло закликав відвідувати церкви, бо, на його думку, причина спалаху коронавірусу – то людський гріх.

 

Про це йдеться у зверненні Павла, оприлюдненому на каналі "Лавра. Шлях спасіння".

 

 

Митрополит закликав відвідувати храми і брати участь у колективній молитві. З його слів, "страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу". Відтак, вважає Павло, "далі буде ще гірше, якщо ми не покаємось".

 

На думку Павла, українська влада припустилася "недалекоглядності", коли оприлюднила "безумні веління". Він вважає, що влада була зацікавлена "тримати в страху людей".

 

Настоятель лаври вважає, що офіційні рекомендації з подолання пандемії лише гублять людей. "Кажуть: купуй маски, купуй ліки, роби те, роби інше..." – здивувався Павло. "Прийде час – ми збідніємо", – застеріг він, нагадавши про те, що сучасне людство вже допровадило до того, що "нема дощу, нема сонця, нема любові".

 

Священник заявив, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва. Павло сказав, що в 1986 році, після Чорнобильської трагедії, довкола лаври був високий рівень радіоактивного забруднення, натомість сам комплекс залишався безпечним.

 

Нагадаємо, Українська Греко-Католицька Церква та Православна Церква України закликали вірян до відповідального ставлення в зв'язку зі спалахом епідемії, закликавши особливо пильнувати літніх людей. Господарчі служби УГКЦ та ПЦУ налагодили прямі трансляції літургій із низки церков.

 

19.03.2020

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