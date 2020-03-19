Церемонія передачі олімпійського вогню пройшла без глядачів.

Утім досі не відомо, чи відбудуться в Токіо Олімпійські ігри – 2020.

 

 

У столиці Греції в четвер, 19 березня, відбулася церемонія передачі олімпійського вогню Токіо, який мав би прийняти цьогорічну літню Олімпіаду. Захід на атенському стадіоні «Панатінаїкос» пройшов без глядачів через заходи запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомив телеканал ORF.

 

Представники Національного олімпійського комітету Греції передали вогонь членам організаційного комітету Олімпійських ігор – 2020. «Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус», – заявив президент НОК Греції Спірос Капралос.

 

Олімпійський вогонь було поміщено в спеціальну лампу. Японський олімпійський чемпіон з плавання Наоко Імото доставить цю лампу літаком до Токіо.

 

Літні Олімпійські ігри мали б відбуватися в Токіо з 24 липня до 9 серпня. Столиця Японії вже приймала літню Олімпіаду в 1964 році.

 

Нагадаємо, що церемонія запалювання олімпійського вогню відбулася в грецькій Олімпії 12 березня теж без глядачів. Наступного дня Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню територією країни.

 

Оргкомітет цьогорічної Олімпіади заявив, що підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року відбувається відповідно до графіка. А президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach) запевнив, що Олімпіада-2020 відбудеться, незважаючи на пандемію. Проте він зауважив: «Якщо ж Всесвітня організація охорони здоров'я порадить МОК ухвалити рішення про відмову, комітет виконає рекомендацію». Тому проведення цьогорічних Олімпійських ігор перебуває під великим знаком питання. Напередодні UEFA була змушена відкласти на рік проведення Чемпіонату Європи з футболу.

19.03.2020

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