На Франківщині створили Зеленську ОТГ.


У Верховинському районі Івано-Франківщини утворили Зеленську ОТГ, яка стала 42-ю об’єднаною громадою в області. Про це повідомили в Івано-Франківському регіональному офісі програми «U-LEAD з Європою».

 

 

Зеленську ОТГ створили згідно з чинною версією Перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області. До її складу ввійшли дві сільські ради – Зеленська та Бистрецька. Вони об’єднують 6 сіл: Зелене, Буркут, Топільче, Явірник, Бистрень і Дземброня.

 

Це гірська громада з великими відстанями між селами та важкою доступністю. Її особливістю є значна площа, близько 490 квадратних кілометрів території. Тож громада буде однією з найбільших в області.

 

За словами сільського голови с. Зелене Володимира Феркаляка, поштовхом до створення громади стала перспектива опинитись у складі величезної Верховинської ОТГ і мати мізерне представництво у раді ОТГ, величезну відстань до центру громади, а отже й до всіх послуг.

 

 

«Мешканці тепер підтримали об’єднання, оскільки зрозуміли, що у Зеленській громаді матимуть ширше представництво своїх інтересів. Усі питання вирішуватимуться тут, на місці, а вони матимуть вплив на голову й депутатів. Тому на громадських слуханнях одноголосно підтримали об’єднання у Зеленську ОТГ», – зазначив Володимир Феркаляк.

 

Сільські ради прийняли фінальні рішення щодо добровільного об’єднання, отримали висновок Івано-Франківської ОДА щодо відповідності усіх документів Конституції та законам України. ОДА вже скерувала до ЦВК звернення щодо призначення у громаді перших виборів.

 

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