До України повернулося 19 тисяч українців упродовж доби.

Протягом минулої доби, 18 березня, в Україну прибуло понад 19 тисяч громадян України.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Якщо більш детально говорити про державний кордон, то в більшості випадків, звісно, рух ішов на в'їзд в Україну наших громадян. Іноземців загалом під час пропускних операцій було оформлено 4300 осіб, більшість з яких – на виїзд за межі України. Крім того, за добу не пропущено 40 громадян зарубіжних країн. Понад 19 тис. українців перетнули державний кордон", – розповів Демченко.

Він зазначив, що всі особи, які прямували на в'їзд в Україну, пройшли температурний скринінг, і в середу в однієї людини було виявлено підвищену температуру. "За добу виявлено в однієї людини підвищену температуру, її передали медикам, які в подальшому направили її до однієї з лікарень для подальшого обстеження. Наскільки відомо, ознак захворювання саме коронавірусом попередньо не виявлено, однак цій людині й тим, хто їхав із нею в автомобілі, запропонували самоізоляцію", – пояснив речник Держприкордонслужби.

З його слів, пасажиропотік знижується не лише на державному кордоні, а й на лінії розмежування і на кордоні з Кримом, зокрема за минулу добу лінію розмежування перетнули 3300 осіб, більшість з яких прямували в напрямку на окуповані території, а межу з Кримом – 1100 осіб.