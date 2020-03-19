Депутат із коронавірусом поскаржився на те, що його оббрехав Зеленський.

Народний депутат Сергій Шахов, у котрого напередодні виявили коронавірус, заявив у своєму зверненні до Президента України Володимира Зеленського, що інформація про те, начебто він довірив стороннім особам голосувати своєю карткою на засіданні ВР 17 березня, не є правдивою.

У такий спосіб Шахов відреагував на телезвернення Зеленського, поширене в середу. У цьому зверненні Президент висловив спокій у зв'язку з тим, що інфікований нардеп не відвідував пленарного засідання парламенту, однак обмовив його, запідозривши у причетності до кнопкодавства.

"17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу", – написав нардеп у Facebook.

"Ні я, ні, тим паче, мої колеги замість мене не голосували. Аби перевірити цю інформацію, достатньо уважно подивитися сайт ВР", – заапелював нардеп.

Раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив, що всі особи, які контактували з зараженим коронавірусом нардепом Сергій Шаховим, пройдуть експрес-тестування на коронавірус.

"Не можу не сказати про народного депутата Шахова. На жаль, його тест на короновірус показав позитивний результат. Пан Шахов ізольований. Учора в системі "Рада" було зареєстровано його персональну картку для голосувань. Його колеги "кнопкодавили". На жаль. Але, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України", – сказав Зеленський у своєму зверненні до українців у середу.

Апарат Верховної Ради повідомив на офіційному сайті: Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував.