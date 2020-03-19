У Вухані вперше за епідемію не виявлено за добу жодного нового випадку зараження COVID-19.

Тим часом Італія побила сумний рекорд смертності від недуги.

Вперше з моменту спалаху коронавіруса, який стався в січні цього року в китайської провінції Хубей, в цьому реґіоні, включно з адміністративним центром Вухань, за добу не було зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом. Такі дані станом на 18 березня наводить китайське Міністерство охорони здоров’я. Раніше, протягом тижня були виявлені поодинокі нові випадки зараження у Вухані: вчора і позавчора по одному, три поспіль перед тим – по чотири. У Хубеї поза Вуханем нових випадків коронавірусу не було вже два тижні. Однак, у Вухані ще залишається 6674 хворих COVID-19, з них 2222 - важких; цього тижня щодня у Вухані офіційно одужує 700-800 осіб, таким чином можна сподіватися, що наступного тижня епідемія нового коронавірусу у своєму епіцентрі зникне. Хоча, до сих пір від неї тут не тільки одужують: вчора було зафіксовано 6 смертей, вчора-позавчора 10-11.

Разом з тим в Китаї 18 березня також вперше не зафіксували жодного нового випадку внутрішньокитайського зараження коронавірусом, всі 34 інфікованих, заразилися за кордоном. Як в січні-лютому в Європі з острахом дивилися на будь-яких китайців, так тепер в Азії косо дивляться на європейців.

Тим часом Італія долає сумний рекорд за кількістю померлих від коронавірусу і за кількістю нових випадків захворювання. За минулу добу від недуги померло 475 італійців, захворіло 4207 особи — що вже перевищує китайський пік захворюваності від 4 лютого (3884 захворювань).

Лише у місті Бергамо за минулий день померло від COVID-19 93 особи. З такою кількістю летальних випадків місто самостійно впоратися не в змозі. Труни з померлими розміщують у місцевих церквах за відсутності місць у моргах. На допомогу приходять підрозділи італійської армії, які розвозять труни у крематорії п'ятьох найближчих міст реґіону, оскільки крематорій Бергамо здатен кремувати лише 25 осіб за добу. Рідним і близьким заборонено супроводжувати траурні церемонії.



Берґамо, 18 березня 2020