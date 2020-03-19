У громадському транспорті Львова обмежили кількість пасажирів.

 

Від сьогодні, 19 березня, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, у громадському транспорті Львова (автобуси, трамваї та тролейбуси) перевозитимуть лише по 10 пасажирів. Відповідне рішення щодо роботи громадського транспорту на час карантину ухвалила міська комісія ТЕБ і НС.

 

 

У місті також напрацьовують логістику роботи громадських маршрутів за умов надзвичайного стану, адже в разі його запровадження та призупинки курсування транспорту, необхідно буде подбати про довезення працівників, які працюють на стратегічно важливих підприємствах міста й у лікарнях.

 

«Як ви знаєте, Кабмін ввів норму, що в одному транспортному засобі має бути не більше 10 осіб: чи це є великий Електрон, чи МАЗ, чи це є Еталон, чи Віано, всюди має бути тільки 10 людей. На мою думку, це рішення є дискусійним, бо є різні автобуси з різною пасажиромісткістю, а до всіх застосовують один принцип. Але така Постанова Кабміну, і ми маємо її дотримуватися. Відповідно, ми зобов’язані це рішення імплементувати. Штрафи за недотримання дуже великі: від 17 до 170 тисяч гривень – сума, яка може накладатися на посадових осіб, якщо ця норма буде порушена», – прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

 

Нагадаємо, у Львові на час карантину, до 3 квітня, призупинено діяльність навчальних закладів, бібліотек, медіатек, музеїв, театрів, органного залу та філармонії, народних домів, кінотеатрів, Міського молодіжного центру, концертних залів, дитячих розважальних центрів. Також до 3 квітня заборонено проведення усіх масових заходів.

 

 

 

Від 16 березня повністю призупинено роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, установ сфери послуг і торгівлі. Дозволено лише онлайн-доставку продуктів харчування за умови дотримання окремого протоколу. Водночас дозволено діяльність продуктових магазинів, супермаркетів та аптек з обмеженою кількістю людей, яка може одночасно перебувати у приміщенні, а також спеціалізованих магазинів дитячого харчування.

 

Офіційні канали отримання інформації щодо ситуації у Львові:

 

офіційний сайт міської ради Львова: city-adm.lviv.ua

Facebook міського голови Львова: facebook.com/andriy.sadovyi

Facebook: facebook.com/lvivVScoronavirus

Telegram: t.me/lvivVScoronavirus

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19.03.2020

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