В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусу – Київ і Донеччина.

В Україні станом на вечір середи зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом – Covid-2019 діаностували у пацієнтів із Києва та з Донеччини.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2), – ідеться у повідомленні.

За середу отримано 51 пацієнта та 103 контактні особи. "Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", – розтлумачили в МОЗі.